В Центробанке опровергли сообщения о новых тарифах за переводы по СБП с 1 мая: как на самом деле будет работать система

Каких-либо изменений в тарифах и условиях переводов по Системе быстрых платежей (СБП) для граждан и бизнеса с 1 мая не произойдет. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) России.
«Все размеры тарифов остались без изменений… Как и ранее, для граждан переводы до 100 тысяч рублей в месяц — бесплатные», — уточнил регулятор.
Центробанк уточнил, что с мая будет действовать новая редакция тарифов за перечисление средств, уплачиваемых клиентами в СБП. Тарифы СБП, которые действовали до этого, сведены в один документ. К ним применили термин «Клиент Банка России» с учетом возможности расширения участников системы. Кроме того, регулятор сделал уточнение относительно налога на добавленную стоимость (НДС не облагается).
Специалисты ЦБ напомнили также, что в мае в силу вступят тарифы, согласно которым за оплату через СБП будет взиматься комиссия при осуществлении денежного перевода физлицами в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Она составит от 0,05 рубля (при переводе суммы до 125 рублей) до 3 рублей (при переводе суммы более 6 тыс. рублей). При этом плата будет взиматься за обе стороны операции — и за списание, и за зачисление денежных средств.
