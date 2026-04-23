Зарплаты пересчитают — в Госдуме предложили ввести минимум за час работы

В Госдуму внесут законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда, передает ТАСС.
Документ предлагает закрепить норму в Трудовом кодексе. Минимальную ставку за час планируется ежегодно устанавливать одновременно с МРОТ. Она не должна быть ниже стоимости часа, рассчитанной исходя из МРОТ.
Также предлагается распространить на почасовую оплату те же гарантии, которые действуют для МРОТ. Для расчета показателя предполагается использовать среднемесячное количество рабочих часов.
Авторы инициативы указывают, что работодатели все чаще переводят сотрудников на частичную занятость, снижая расходы на оплату труда. В таких условиях зарплата рассчитывается от МРОТ и может быть ниже прожиточного минимума.
По словам одного из авторов, мера направлена на защиту работников с неполной занятостью и должна обеспечить им более стабильный доход.
Отмечается, что при принятии закона оплата труда в таких случаях будет рассчитываться исходя из почасового минимума, а не как доля от МРОТ.
