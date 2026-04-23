Алексей Медведев: в края есть большой запрос на промышленные площадки с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой

Председатель Союза промышленников и предпринимателей края, генеральный директор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев рассказал о планах расширения: «В мае 2026 года мы приступаем к подготовительным работам по строительству второй очереди. Общий объём производственно-офисных помещений второй очереди составит 21 800 квадратных метров. Делаем ставку на гибкость: помещения будут предлагаться блоками от 480 квадратных метров, что позволит размещаться компаниям разного масштаба. К июлю 2027 года планируем ввести в эксплуатацию первое здание площадью 2 500 квадратных метров. Потенциальные резиденты уже проявляют интерес, 4 компании рассматривают возможность размещения здесь своих производств».