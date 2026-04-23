Алексей Медведев: в края есть большой запрос на промышленные площадки с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев посетил с рабочим визитом индустриальный парк «Красный Яр» — первый промышленный парк частной формы собственности, созданный в регионе.
Он расположен в промзоне бывшего металлургического завода «Сибэлектросталь».
С 2012 года общий объём инвестиций в проектирование и строительство объектов инфраструктуры составил 760 млн рублей. Ещё 980 млн рублей — суммарный объём вложений со стороны резидентов в создание производственных мощностей.
В настоящее время здесь локализовали производство 9 резидентов, преимущественно из сферы металлообработки и машиностроения. Общая численность работающих специалистов — 1 137 человек. За прошлый год резиденты перечислили в бюджеты всех уровней 550 млн рублей налоговых и таможенных платежей.
Алексей Медведев ознакомился с работой ключевых предприятий парка. В частности, здесь расположен Красноярский завод металлических сеток («УралСибТрейд-Красноярск»). Он является крупнейшим производителем металлических каркасов для армирования железобетонных конструкций на стройках края и других регионов.
Здесь же локализованы производственные линии компании «Спецтехномаш», выпускающей горнорудное и обогатительное оборудование, технику для металлургических заводов и предприятий стройиндустрии. Сейчас компания развивает также вторую производственную площадку в особой экономической зоне «Технологическая долина» на левобережье города.
Ещё один ключевой резидент — «Завод металлоконструкций», специализирующийся на изготовлении сложных стальных изделий, модульных зданий и сэндвич-панелей для промышленности, энергетики, торговли и сельского хозяйства.
Председатель краевого Правительства отметил кооперацию резидентов с основными промышленными и горнодобывающими компаниями края, а также их вовлечённость в реализацию значимых проектов региона: строительство метротрамвая в Красноярске, освоение нефтяных месторождений на Таймыре, обновление аэропортов в отдалённых районах, капитальные ремонты школ и других объектов социальной сферы.
Председатель Союза промышленников и предпринимателей края, генеральный директор индустриального парка «Красный Яр» Александр Сиваев рассказал о планах расширения: «В мае 2026 года мы приступаем к подготовительным работам по строительству второй очереди. Общий объём производственно-офисных помещений второй очереди составит 21 800 квадратных метров. Делаем ставку на гибкость: помещения будут предлагаться блоками от 480 квадратных метров, что позволит размещаться компаниям разного масштаба. К июлю 2027 года планируем ввести в эксплуатацию первое здание площадью 2 500 квадратных метров. Потенциальные резиденты уже проявляют интерес, 4 компании рассматривают возможность размещения здесь своих производств».
«Расширение индустриального парка — свидетельство того, что в экономике края есть большой запрос на промышленные площадки с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой. Поэтому в наших планах — развитие и поддержка новых промышленных парков, в том числе в опорных городах края, чтобы выстраивать кооперацию, инициировать или “приземлять” технологичные проекты в разных отраслях и территориях», — подчеркнул Алексей Медведев.
