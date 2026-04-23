Более половины опрошенных россиян не оплачивали услуги ЖКХ в срок

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (53%) признались, что не оплачивали услуги ЖКХ в срок обозначенный платежом в уведомлении. Об этом говорится в опросе финансового маркетплейса «Выберу.ру» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и коллекторского агентства АБК. (материалы есть в распоряжении ТАСС).
По данным опроса, 11% респондентов признались, что принципиально не оплачивают «коммуналку» ввиду низкого качества услуг. 47% опрошенных сказали, что оплачивают услуги ЖКХ заранее или вовремя.
Каждый третий (34%) респондент допускал просрочку по причине забывчивости, 24% — из-за отсутствия денежных средств, а 15% — по причине фактического проживания в другом месте/регионе. По данным АБК, средняя сумма просроченной задолженности за услуги ЖКХ составляет 40−50 тыс. рублей.
При этом подавляющее число респондентов сталкивались с незаконными методами взыскания и напоминания о наличии задолженности со стороны управляющей компании — 56% и у 81% из них впечатление от подобного взаимодействия носило негативный характер. А на представителей профессиональных коллекторских организаций пожаловались 8%.
Чаще всего россияне сталкивались с листками с указанием ФИО и номера квартиры на лестничной клетке или двери в подъезд — 49% респондентов сказали, что имели такой опыт. На втором месте — 42% респондентов получали звонки с напоминаем о долге. 19% получали иск в суд, а у 13% отключали или ограничивали подачу электроэнергии, газа или воды.
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.