Россия в I квартале увеличила выручку от экспорта чая почти на треть

В 2025 году Россия прервала тенденцию к снижению экспорта чая, которая наблюдалась с 2021 года. Так, по итогам прошлого года объем поставок вырос на 11% в стоимостном выражении. «Напомним, что именно в 2021 году был зафиксирован исторический максимум в поставках чая за границу — более $115 млн», — рассказали в «Агроэкспорте».