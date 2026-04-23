Россия в I квартале увеличила выручку от экспорта чая почти на треть

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия по итогам января — марта 2026 года нарастила экспорт чая по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 31%, до более $20 млн, сообщили ТАСС в федеральном центре «Агроэкспорт».
«За 3 месяца 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки более 2,3 тыс. тонн чая на сумму свыше 20 млн долл. США. В сравнении с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на 31% в стоимостном выражении», — говорится в сообщении.
В 2025 году Россия прервала тенденцию к снижению экспорта чая, которая наблюдалась с 2021 года. Так, по итогам прошлого года объем поставок вырос на 11% в стоимостном выражении. «Напомним, что именно в 2021 году был зафиксирован исторический максимум в поставках чая за границу — более $115 млн», — рассказали в «Агроэкспорте».
По итогам 2025 года ключевым импортером чая из России стала Белоруссия, на втором месте — Казахстан, на третьем — Азербайджан.