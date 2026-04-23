«РН-Ванкор» назвал победителей грантового конкурса по сохранению и развитию культурного наследия коренных народов

Поддержку получил проект «Традиции в узоре» по созданию студии косторезного искусства, существующего на Таймыре много веков. Долганы, ненцы, эвенки, нганасаны и энцы изготавливали предметы быта, нанося на них символы и орнаменты. Художественные работы таймырских мастеров-косторезов известны далеко за пределами Сибири. Сегодня этот древний вид искусства требует особого внимания и поддержки. Проект направлен на передачу навыков резьбы по кости подрастающему поколению на Таймыре, в том числе коренным малочисленным народам. Опытные мастера проведут мастер-классы по резьбе по кости, а также интерактивные лекции о символике северного орнамента.