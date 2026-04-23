Цена Brent превышала $106 за баррель впервые с 7 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 года на лондонской бирже ICE превышала $106 за баррель впервые с 7 апреля 2026 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 03:16 мск, стоимость Brent росла на 4,16%, до $106,15 за баррель.
К 7:00 мск стоимость Brent замедлила рост до $103,42 за баррель (+1,48%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года росла на 1,76%, до $94,6 за баррель.
