Kyodo: в Японии начали забой 230 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Власти северной японской префектуры Аомори начали уничтожение 230 тыс. кур после выявленной в регионе вспышки птичьего гриппа. Запретные зоны радиусом 10 км установлены вокруг 32 птицефабрик в этом районе, сообщает информационное агентство Kyodo.

Специалисты опасаются распространения заболевания, что может иметь серьезные экономические последствия. В частности, в 2023 году массовый забой кур из-за вспышки птичьего гриппа привел в Японии к самому большому с 1991 года росту цен на куриные яйца. Они подорожали на 76% по сравнению с уровнем предыдущего года, что стало шоком для потребительского рынка. В некоторых супермаркетах в Токио тогда даже ввели ограничения на покупку куриных яиц.