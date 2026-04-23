Kyodo: в Японии начали забой 230 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

Специалисты опасаются распространения заболевания, что может иметь серьезные экономические последствия. В частности, в 2023 году массовый забой кур из-за вспышки птичьего гриппа привел в Японии к самому большому с 1991 года росту цен на куриные яйца. Они подорожали на 76% по сравнению с уровнем предыдущего года, что стало шоком для потребительского рынка. В некоторых супермаркетах в Токио тогда даже ввели ограничения на покупку куриных яиц.