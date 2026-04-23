Эксперт Степанов: большую часть военного бюджета ЕС распределят компании США

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия (ЕК) рассчитывает увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете ЕС в 10 раз — до €131 млрд.
«Такой бюджет станет максимально привлекательным для внеевропейских игроков, в том числе для IT-гигантов из США, которые будут претендовать на львиную долю этих оборонных контрактов по линии Европейского Союза. И вскоре мы увидим это неевропейское присутствие в полный рост», — сказал Степанов.
По его мнению, слова Кубилюса, что €131 млрд — это «абсолютный минимум», говорят о возможном увеличении расходов вплоть до €1 трлн. «Основной целью выделение таких средств будет ставиться не только развитие беспилотных технологий, но и космических решений — наращивание пусковых возможностей и формирование альтернативной SpaceX спутниковой группировки», — отметил Степанов.
«Цифра в €130 млрд является первым шагом к консолидации финансовых активов для подпитки западного ВПК, который будет включать в себя максимальное вовлечение частного высокотехнологичного сектора», — добавил он.
В семилетнем бюджетном плане ЕС на 2020−2027 годы вообще не было отдельной военной статьи. Это был последний семилетний бюджет мирного, или «старого» Евросоюза, как многие его называют теперь в Брюсселе. Единственный внебюджетный фонд, который предполагал возможность военных расходов — Европейский фонд мира, объем которого на этот период был заложен на уровне €13 млрд. Эти деньги Брюссель потратил уже в 2023 году, начав с первых месяцев СВО закупать на них оружие для Украины.