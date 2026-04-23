Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей в России: кто возглавил список

В 2026 году рейтинг 155 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes возглавил основной акционер компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов, что позволило ему подняться на вершину списка. Об этом говорит на опубликованный на сайте рейтинг.
На втором месте списка расположился глава холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин. Эксперты подсчитали, что его капитал достиг 29,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чье состояние, по данным издания, выросло до 29,5 миллиарда долларов.
Весной 2026 года в российском сегменте рейтинга Forbes произошла смена лидера. До этого целых два года подряд пальму первенства удерживал Вагит Алекперов, который теперь переместился на третью строчку. Общее число россиян в списке миллиардеров обновило исторический рекорд, достигнув 155 человек, то есть прибавилось 12 новых имен. По версии журнала, Алексей Мордашов с семьей занимает 57-ю позицию в общемировом рейтинге.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Алексей Мордашов рассказал о своем самом крупном бизнес-просчете, который изменил его подход к управлению. Предприниматель признался, что в начале 2000-х его компания активно скупала металлургические активы по всему миру, но кризис 2008 года показал неэффективность многих зарубежных вложений.
Бизнесмен сообщил, что тогда компания потеряла на этих сделках порядка 7 миллиардов долларов. По словам Мордашова, это была самая большая ошибка, хотя их было совершено много. Он подчеркнул, что тот урок научил его главному: нельзя слепо гнаться за модными трендами и спешить из страха отстать от конкурентов.
Сейчас, как отметил Алексей Мордашов, «Северсталь» действует предельно осторожно, тщательно оценивая каждый шаг и каждую инвестицию. Благодаря этой консервативной стратегии компания подошла к текущему экономическому спаду без долговой нагрузки. Это, по мнению самого миллиардера, помогает предприятию уверенно справляться с любыми вызовами рынка.
Ранее KP.RU уже сообщал, что самым богатым человеком на планете остается американский изобретатель и предприниматель Илон Маск. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в астрономическую сумму — 619 миллиардов долларов. На второй позиции в мире оказался сооснователь поискового гиганта Google Ларри Пейдж с капиталом в 269 миллиардов долларов.