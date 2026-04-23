Рынок готовой еды в России в 2026 году может превысить 1,3 трлн рублей

Объем рынка готовой еды в России по итогам 2026 года может увеличиться почти на 18%, достигнув 1,32 трлн руб. с учетом НДС, прогнозируют аналитики Infoline. Доля такой продукции в общем объеме розничных продаж продовольствия вырастет с 3,8% до 4,1%. При этом темпы роста сегмента замедляются: в 2025 году рынок вырос на 18,5% до 1,12 трлн руб., что на 10,5 процентного пункта ниже показателя 2024 года.