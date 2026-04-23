Новые подходы к развитию корпоративной защиты: «Норникель» и «Интерфакс» подписали соглашение о взаимодействии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве прошла ежегодная конференция «СПАРК 2026: Практика трансформации корпоративных процессов по управлению рисками». В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о взаимодействии компании «Норникель» и «Интерфакс» в сфере информационно-аналитического обеспечения корпоративной безопасности.
Стороны договорились продвигать кросс-отраслевые проекты и инициативы, призванные активизировать обмен практическим опытом в сфере защиты бизнеса, популяризировать лучшие практики, сформировать общее видение будущего функции корпоративной безопасности.
Как отметил старший вице-президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Сергей Герасимов, «Норникель» — многолетний партнер «Интерфакса» в информационно-аналитической сфере.
«Укрепляя наши связи, мы исходим из следующих факторов: наличие общегосударственных вызовов макроэкономического характера; появление принципиально новых угроз и производных от них экономических и репутационных рисков для отечественного бизнеса; а также прогрессивное развитие информационных технологий в сфере безопасности, включая искусственный интеллект», — сказал он, подчеркнув, что сегодня, когда потенциал новых технологий радикально трансформирует многие корпоративные процессы.
На первой рабочей встрече, организованной в рамках подготовки к подписанию соглашения, было представлено проведенное экспертами «Норникеля» межотраслевое исследование о состоянии и перспективах развития корпоративной защиты, призванное обобщить стоящие перед отраслью вызовы.
В ходе встреч с профессиональным сообществом планируется также обсудить целесообразность формирования постоянно действующего Центра экспертизы корпоративной безопасности (ЦЭКБ) — профессиональной площадки для руководителей и экспертов в сфере корпоративной безопасности, IT и управления рисками.
По словам председателя совета директоров Группы «Интерфакс» Михаила Комиссарова, соглашение с «Норникелем», который известен своими передовыми корпоративными практиками, компания рассматривает как практический инструмент для реализации кросс-отраслевого подхода при решении задач в сфере экономической безопасности.
«Современные технологии и подходы дают возможность по-новому взглянуть на традиционные корпоративные процессы, в том числе в сфере безопасности бизнеса, вырабатывать инновационные решения для повышения эффективности этих процессов. Мы видим запрос отрасли, в том числе на более эффективные, комплексные информационно-аналитические сервисы. “Интерфакс”, развивая свои системы для управления экономическими, кредитными, комплаенс-рисками, намерен ориентироваться на эти формирующиеся потребности», — сказал Михаил Комиссаров.
Стороны намерены привлекать к работе профильных специалистов ведущих предприятий, экспертов и представителей аналитических центров, проводить регулярные встречи для обсуждения новых подходов к развитию корпоративной защиты, создавать рабочие группы для тестирования идей в сфере информационно-аналитического обеспечения безопасности промышленных активов и инфраструктуры.