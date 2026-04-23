Air Astana продлила приостановку рейсов в Дубай до 31 мая

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Авиакомпания Air Astana заявила о продлении приостановки регулярных рейсов в Дубай до 31 мая включительно.
Причина — сохраняющаяся напряженная ситуация на Ближнем Востоке.
«Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает полный возврат стоимости авиабилетов без штрафов либо бесплатное перебронирование в том же классе обслуживания на рейсы с вылетом до 31 июля включительно. Также возможно бесплатное изменение маршрута на рейсы Air Astana с доплатой разницы в тарифе и аэропортовых сборах с вылетом до 31 июля включительно», — говорится в сообщении.
Ну, а если по билету ранее уже было произведено перебронирование с удержанием штрафа, то удержанная сумма возврату не подлежит.
Ранее казахстанский лоукостер Fly Arystan сообщил об отмене рейсов в ОАЭ до 29 августа.