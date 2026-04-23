Экономика смещается — сельское хозяйство и услуги в РФ вышли вперед

Сельское хозяйство, услуги, фармацевтика и производство электроники стали основными драйверами российской экономики в начале 2026 года, информирует РИА Новости со ссылкой на главу Центра стратегических разработок Павла Смелова.
По его данным, выпуск в сельском хозяйстве в январе-феврале вырос на 0,7% в годовом выражении после увеличения на 4,9% по итогам 2025 года. Одним из факторов стал высокий урожай зерновых, который вошел в число крупнейших в истории страны.
Положительную динамику сохраняет потребительский сектор. Оборот розничной торговли за первые два месяца года увеличился на 0,5%, платные услуги населению — на 2,7%. Рост расходов поддержан увеличением реальных располагаемых доходов, которые по итогам прошлого года выросли на 7,4%, в том числе за счет доходов по банковским депозитам.
Среди обрабатывающих отраслей заметный рост показали производство компьютеров, электроники и оптики — плюс 7,3% в годовом выражении. Производители лекарств и медицинских материалов увеличили выпуск на 8,3%, сегмент прочих транспортных средств — на 19,8%.
Основные сложности в реальном секторе связаны со снижением спроса и высокой стоимостью кредитов на фоне жесткой денежно-кредитной политики.
Наиболее выраженное падение зафиксировано в автомобильной промышленности. В январе-феврале выпуск сократился на 14,4% в годовом выражении. В числе ключевых задач отрасли — переход от сборочной модели к созданию собственной конкурентоспособной продукции, что требует значительных инвестиций в технологии и повышение производительности.