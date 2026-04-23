Дорога от «Тавриды» на Судак — как идет и когда закончится стройка

Дорога «Льговское-Грушевка-Судак» — объект разделили на три участка. Первый отрезок — от «Тавриды» до Грушевки — реализован примерно на 87%. В июле мы его планируем открывать для пользования для жителей и для гостей республики.
На втором этапе — от Грушевки в сторону Судака — сейчас идет активная работа по вырубке насаждений, отсыпке дорожного полотна. По графику работы планируют завершить в 2027 году.
«Что касается третьего этапа, он тоже ведется. Сейчас получаем разрешительные документы на вырубку. Геодезисты отбивают точки. То есть работа началась активно в данном направлении. Данный участок дороги также планируется на 2027-й и 2028-й годы. И это нам позволит сократить минимум на 30 минут дорогу от “Тавриды” до Судака.
Новый участок автодороги от трассы «Таврида» к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя» Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.
