Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорога от «Тавриды» на Судак — как идет и когда закончится стройка

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Первый участок съезда с «Тавриды» на Судак — дорогу от Льговского до Грушевки — откроют уже в июле. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр транспорта Республики Крым Арсений Козловский.

Источник: РИА "Новости"

Дорога «Льговское-Грушевка-Судак» — объект разделили на три участка. Первый отрезок — от «Тавриды» до Грушевки — реализован примерно на 87%. В июле мы его планируем открывать для пользования для жителей и для гостей республики.

проинформировал Козловский

На втором этапе — от Грушевки в сторону Судака — сейчас идет активная работа по вырубке насаждений, отсыпке дорожного полотна. По графику работы планируют завершить в 2027 году.

«Что касается третьего этапа, он тоже ведется. Сейчас получаем разрешительные документы на вырубку. Геодезисты отбивают точки. То есть работа началась активно в данном направлении. Данный участок дороги также планируется на 2027-й и 2028-й годы. И это нам позволит сократить минимум на 30 минут дорогу от “Тавриды” до Судака.

Новый участок автодороги от трассы «Таврида» к Судаку пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии, заявлял ранее замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы «Социально-экономического развития Крыма и Севастополя» Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.

Полный эфир с министром транспорта Крыма Арсением Козловским вышел на радио «Спутник в Крыму» сегодня, в 9.00.

