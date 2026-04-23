Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,37 тенге, евро — 542,16 тенге, рубля — 6,14 тенге.
Астана.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане — 458 тенге, продажи — 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане — 537,1 тенге, продажи — 547,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане — 5,99 тенге, продажи — 6,30 тенге.
Алматы.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы — 461,3 тенге, продажи — 463,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы — 539,7 тенге, продажи — 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,02 тенге, продажи — 6,14 тенге.
Шымкент.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 461,6 тенге, продажи — 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте — 540,9 тенге, продажи — 545,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,06 тенге, продажи — 6,14.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.