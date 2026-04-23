Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 23 апреля 2026 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,37 тенге, евро — 542,16 тенге, рубля — 6,14 тенге.

Астана.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане — 458 тенге, продажи — 465 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане — 537,1 тенге, продажи — 547,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане — 5,99 тенге, продажи — 6,30 тенге.

Алматы.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 461,3 тенге, продажи — 463,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы — 539,7 тенге, продажи — 550 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,02 тенге, продажи — 6,14 тенге.

Шымкент.

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 461,6 тенге, продажи — 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 540,9 тенге, продажи — 545,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,06 тенге, продажи — 6,14.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.