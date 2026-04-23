Пятиэтажную школу на 1100 учеников возводят в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил строительную площадку в Октябрьском районе на жилмассиве «Европейский берег».

Сегодня ведётся возведение вертикальных конструкций в подвальной и бесподвальной частях здания, а также первого этажа. Также строители устройство монолитных лотков, предназначенных для инженерных коммуникаций.

Как отметил градоначальник, в новой школе, помимо классов и мастерских. Будет столовая на 600 мест, актовый и спортивные залы, библиотека и кинотеатр. Венчать здание будет большой атриум, как и в школе № 220. Последняя, рассчитанная на 825 мест, была открыта в микрорайоне «Европейский берег» в мае 2023 года. Но, по словам жителей микрорайона, даже она не смогла решить проблему с нехваткой учебных мест.

Ранее мы писали, сколько денег потратят в НСО на съёмку ЕГЭ.