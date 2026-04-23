Помидоры и огурцы подешевели в магазинах Волгоградской области

В Волгограде приостановили рост цен на свежие помидоры и огурцы, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным Волгоградстата, за прошлую неделю стоимость этих товаров снизилась в среднем на 5%. Помидоры, которые еще недавно дорожали более чем на 12%, теперь можно купить примерно за 300 рублей за килограмм. Это на 5,6% меньше, чем было раньше. Огурцы, которые зимой были на вес золота, продают за 186 рублей.