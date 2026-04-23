Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помидоры и огурцы подешевели в магазинах Волгоградской области

Эксперты рассказали об изменении цен в волгоградских магазинах.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде приостановили рост цен на свежие помидоры и огурцы, сообщает сайт volgograd.kp.ru. По данным Волгоградстата, за прошлую неделю стоимость этих товаров снизилась в среднем на 5%. Помидоры, которые еще недавно дорожали более чем на 12%, теперь можно купить примерно за 300 рублей за килограмм. Это на 5,6% меньше, чем было раньше. Огурцы, которые зимой были на вес золота, продают за 186 рублей.

Цены на другие овощи и фрукты, согласно отчету Волгоградстата, на неделе с 14 по 20 апреля оставались прежними. После зимних скачков цен производители объясняли подорожание возросшими расходами на освещение и доставку. Но сейчас ситуация стабилизируется.