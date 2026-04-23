Руководитель «АкваТермСервис» назвал Красный Яр проблемной зоной по качеству воды

Иван Морозов оценил качество воды в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

Качество воды в Новосибирск в целом остается неоднородным, однако ситуацию можно исправить с помощью современных систем очистки. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель компании «АкваТермСервис» Иван Морозов на форуме «Свой Дом».

По его словам, особенно остро проблема стоит в частном секторе, где используется вода из скважин.

— В общем, ситуация складывается не очень хорошая, но она решаемая. Воду можно довести до питьевых норм даже в загородном доме и при этом без больших затрат.

отметил Иван Морозов

Среди проблемных территорий эксперт выделил район Красного Яра, где качество воды вызывает наибольшие нарекания. В остальных направлениях показатели, по его словам, остаются на среднем, «терпимом» уровне.

При этом очистка воды доступна не только для частных домов, но и для квартир — такие решения, как подчеркнул Морозов, не требуют значительных вложений.