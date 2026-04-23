Рост банкротств и сокращений штатов ожидает нижегородский бизнес

На фоне отставания российской экономики от ожиданий, озвученных правительством, бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий и региональные власти сообщили на заседании ЗСНО, что грядет волна банкротств. Это приведет к сокращению как числа предприятий, так и штата сотрудников. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
В качестве ключевых факторов, способствующих этой тенденции, выделяются укрепление национальной валюты, высокие процентные ставки по кредитам, увеличение налога на добавленную стоимость, а также растущие неплатежи со стороны крупных клиентов.
Если в государственном бюджете на 2024 год курс доллара США ожидался на уровне 96,7 рубля за единицу, то к концу 2025 года он составил всего 77 рублей. Ставки по кредитам достигают отметки в 30%, при этом банки не проявляют активной готовности к их реструктуризации. Согласно статистическим данным Росстата, доля убыточных предприятий в Нижегородской области к началу 2026 года выросла на 8,6%, достигнув показателя в 38,7%.
Некоторые крупные промышленные и сельскохозяйственные организации уже вынуждены переводить персонал на сокращенный рабочий день. Министерство демографии региона фиксирует пятикратный рост числа таких работников, а также увеличение числа скрытых увольнений и задолженностей по выплате заработной платы.
Депутаты Нижегородской области выражают готовность к обсуждению дополнительных мер поддержки и намерены донести информацию о сложившейся ситуации до федеральных властей.
Ранее число жителей за чертой бедности в Нижегородской области упало до 5,4%.