В Волгоградской области подорожали все виды топлива

В Волгограде и области на минувшей неделе продолжился рост цен на топливо. Подорожало все: и дизельное топливо, и все марки бензина. Волгоградстат поделился итогами недельного мониторинга за ценниками на волгоградских АЗС. По данным на 20 апреля 2026 года, цены на бензин выросли в среднем на 0,3%, на дизель — на 0,1%.