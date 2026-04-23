В Волгоградской области подорожали все виды топлива

Рост цен за неделю зафиксировал Волгоградстат.

В Волгограде и области на минувшей неделе продолжился рост цен на топливо. Подорожало все: и дизельное топливо, и все марки бензина. Волгоградстат поделился итогами недельного мониторинга за ценниками на волгоградских АЗС. По данным на 20 апреля 2026 года, цены на бензин выросли в среднем на 0,3%, на дизель — на 0,1%.

Дизельное топливо стало стоить 74 рубля 90 копеек, подорожав на 8 копеек. АИ-92 продавали за 63 рубля 89 копеек за литр, это на 18 копеек больше, чем неделей ранее. АИ-95 после роста на 20 копеек стал стоить 70,86 рубля. АИ-98 достиг цены 91,92 рубля, подорожав на 24 копейки за неделю.