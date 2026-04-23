Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России выросло число рекомендованных к увольнению работников

По данным Роструда, рост составил 43% за 10 месяцев.

Количество сотрудников, которых планируется сократить, устойчиво растет с середины 2025 года, пишут «Ведомости». Рост составил 43% за 10 месяцев. На 1 апреля их число составило 105 147 человек, месяцем ранее — 104 775 человек, в феврале — 100 397, следует из данных Роструда.

По словам руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олега Соколова, ситуация не носит массовый характер, это пока точечные сокращения. Прежде всего речь идет о бюджетном секторе — работниках органов власти на региональном и муниципальном уровне.

Как отмечает издание со ссылкой на Соколова, сокращения бюджетников могут быть связаны с нехваткой средств, которая объясняется дефицитом как федерального, так и региональных бюджетов.