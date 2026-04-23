Капитальный ремонт пути проведет КрасЖД на 21 участке в трех регионах Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Красноярской железной дороге стартовала ремонтно-путевая кампания, которая в этом году охватит 21 участок и 6 станций в 17 округах и районах Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области.
Всего с апреля по октябрь железнодорожники капитально отремонтируют 210 км пути и заменят 61 стрелочный перевод. Для этих целей запланировано порядка 1250 технологических «окон».
В настоящее время масштабные работы уже развернуты на перегоне Транссиба Ингашская — Тинская (Иланско-Нижнеингашский округ Красноярского края). Это самый протяженный ремонтируемый участок, где будет обновлено 25,3 км пути.
Также специалисты приступили к ремонту 22 км путей на перегоне Транссиба Кемчуг — Зеледеево, который является одним из самых интенсивных по размерам движения пассажирских и пригородных поездов в Красноярском крае.
Железнодорожники проведут полный цикл работ с демонтажем старого полотна, очисткой балласта, выправкой пути и укладкой новой рельсошпальной решётки на железобетонном основании. На заключительном этапе стыки между рельсами свариваются, что обеспечивает плавный ход подвижного состава.
Все работы пройдут в режиме закрытого пути перегона, когда ремонтируемый участок закрывается, а пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме по соседнему пути.
В ходе ремонтной кампании возможны корректировки расписания электропоездов. Красноярская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам — они необходимы для обеспечения надежности и безопасности инфраструктуры, увеличения скорости поездов, развития транспортных услуг.