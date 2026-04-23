Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены

Словакия снова начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Поставки идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

Словакия снова начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Поставки идут в соответствии с планом, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова.

«Сегодня с 2:00 (3:00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу “Дружба”», — написала министр в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Транзит нефти по «Дружбе» остановился после повреждения трубопровода 27 января. Украина несколько раз переносила возобновление работы нефтепровода из-за ремонтных работ. Власти Венгрии и Словакии связывали действия украинской стороны с политическими мотивами. 22 апреля Киев возобновил транзит российской нефти по «Дружбе».

Подробности — в материале «Ъ» «Украину и Венгрию снова связали узы “Дружбы”».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
