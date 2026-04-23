В налоговой рассказали, что с июля изменится для самозанятых

Так, с начала июля вводится ежемесячный минимальный размер НПД. Он составит 45 рублей. Самозанятым нужно будет уплачивать его даже в те месяцы, когда дохода не было и чеки через приложение «Налог на профессиональный доход» не формировались. О том, что в Беларуси планируют установить минимальный порог для плательщиков НПД, мы рассказывали в начале ноября 2025 года.
В ведомстве отметили, что для получающих пенсию минимальный налог с учетом льготы по страховым взносам в ФСЗН составит 18 рублей.
Кроме этого, с 1 июля налоговый орган сможет прекратить применение НПД к плательщику, если он три раза подряд не платил этот налог. При этом вернуться к уплате налога на профдоход он сможет только через шесть месяцев после исключения из реестра. О том, что в стране планируют ввести такие меры, мы писали 24 ноября 2025 года.
Напомним, заплатить налог на профдоход нужно до 22 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Проще говоря, например, налог на профдоход за март нужно было заплатить до 22 апреля.
Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2025 году в стране уже действует норма, по которой плательщика могут исключить из реестра, если он в течение 24 месяцев подряд не передает сведения о расчетах через приложение «Налог на профессиональный доход».
Еще один момент, на который обратили внимание в ведомстве, — повышенная ставка налога для тех, кто несвоевременно формирует чеки.
Так, с 1 января 2026 года, даже если плательщик НПД получает плату за свои услуги наличными, он должен сформировать чек в момент получения услуги потребителем. Если же оплата проходит в безналичной форме, чек нужно сформировать не позднее седьмого числа следующего месяца. Если этого не сделать, самозанятому придется заплатить налог по повышенной ставке 20% при общей ставке НПД 10%.
