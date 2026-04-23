В Самаре запретили строительство высоток на Буянова и Ульяновской

Минград Самарской области не согласовал проект застройки в историческом центре.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства высоток в историческом центре Самары, в районе улиц Ульяновской и Буянова, не получил поддержку. Минград Самарской области не согласовал его архитектурно-градостроительный облик.

Ранее проект застройки поддержали жители. Но еще в 2023 году мэрия Самары запретила строительство на этом месте, так как рядом находятся объекты культурного наследия.

В региональном минграде отметили, что выдача разрешения на строительство на этих участках противоречило бы существующим регламентам, нормам и правилам. Кроме того, участки расположены в охранной зоне газовой сети.