В Самаре запретили строительство высоток на Буянова и Ульяновской

Проект строительства высоток в историческом центре Самары, в районе улиц Ульяновской и Буянова, не получил поддержку. Минград Самарской области не согласовал его архитектурно-градостроительный облик.
Ранее проект застройки поддержали жители. Но еще в 2023 году мэрия Самары запретила строительство на этом месте, так как рядом находятся объекты культурного наследия.
В региональном минграде отметили, что выдача разрешения на строительство на этих участках противоречило бы существующим регламентам, нормам и правилам. Кроме того, участки расположены в охранной зоне газовой сети.