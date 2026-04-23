Дождь может осложнить движение на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области

Автомобилистов предупредили о дожде на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в четверг, 23 апреля. Осадки ожидаются местами в течение всего дня, сообщили в компании «Автодор».
В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям во время движения нужно быть предельно внимательными.
Сильный дождь снижает видимость и сцепление с дорогой, поэтому крайне важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров, а также следить за сообщениями на информационных табло и не отвлекаться на телефон.