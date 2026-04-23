Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«От Саян до Арктики» — квиз в честь юбилея Енисейского речного пароходства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Енисейское речное пароходство продолжает череду юбилейных мероприятий. В честь своего 95-летия, 26 апреля, речники и компания «Норникель» приглашают на квиз «ОТ САЯН ДО АРКТИКИ. Квиз про край, людей и Енисей!».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Енисейское речное пароходство продолжает череду юбилейных мероприятий. В честь своего 95-летия, 26 апреля, речники и компания «Норникель» приглашают на квиз «ОТ САЯН ДО АРКТИКИ. Квиз про край, людей и Енисей!».

Он не будет похож на школьную географию — никаких скучных лекций, никакой зубрёжки притоков и километров.

Квиз посвящен людям, которые живут в крае, работают, мечтают, смеются и путешествуют. И, конечно, Енисею — реке, которая соединяет всё: города, посёлки большого Красноярского края и даже судьбы.

Всех кто решится поучаствовать в веселой игре, ждут 7 раундов с разными механиками (текст, картинки, музыка, ребусы и не только) и вопросы, для ответа на которые не потребуется специальных знаний, достаточно логики, общей эрудиции и любви к месту, где вы живете.

Сделать яркие памятные фото можно будет в специально оформленной фотозоне.

Ну и конечно же организаторы приготовили призы и подарки, и не только для победителей.

Отметим, что участие в квизе бесплатное, но регистрация обязательна cityquizgames.com/

Игра пройдет 26 апреля в 18 часов в ресторане Maximilian’s.

16+

