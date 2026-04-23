«От Саян до Арктики» — квиз в честь юбилея Енисейского речного пароходства

Он не будет похож на школьную географию — никаких скучных лекций, никакой зубрёжки притоков и километров.
Квиз посвящен людям, которые живут в крае, работают, мечтают, смеются и путешествуют. И, конечно, Енисею — реке, которая соединяет всё: города, посёлки большого Красноярского края и даже судьбы.
Всех кто решится поучаствовать в веселой игре, ждут 7 раундов с разными механиками (текст, картинки, музыка, ребусы и не только) и вопросы, для ответа на которые не потребуется специальных знаний, достаточно логики, общей эрудиции и любви к месту, где вы живете.
Сделать яркие памятные фото можно будет в специально оформленной фотозоне.
Ну и конечно же организаторы приготовили призы и подарки, и не только для победителей.
Отметим, что участие в квизе бесплатное, но регистрация обязательна cityquizgames.com/
Игра пройдет 26 апреля в 18 часов в ресторане Maximilian’s.
16+