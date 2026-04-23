Почему у казахстанцев уменьшились пенсионные накопления

Речь ни в коем случае не идет об убытке, речь идет о снижении инвестиционного дохода на фоне укрепления тенге. Вы знаете, что определенная доля инвестиционных активов, практически 40%, вложена в валюту с целью диверсификации, и вот с начала года, с января по конец марта, тенге укрепился по отношению к доллару почти на 5,5%. Это привело к тому, что инвестиционный доход ЕНПФ снизился: конкретно в марте он сократился на 240 млрд тенге.