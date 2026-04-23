Почему у казахстанцев уменьшились пенсионные накопления

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова 23 апреля 2026 года в кулуарах Сената заявила, что снижение инвестиционного дохода АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) связано с укреплением тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что в марте и апреле наблюдалось ослабление доллара, что могло отразиться на доходности пенсионных накоплений в ЕНПФ, поскольку одним из ключевых инструментов инвестирования является иностранная валюта. В связи с этим они поинтересовались, на какую сумму были зафиксированы изменения доходности и каков текущий финансовый результат ЕНПФ.

Речь ни в коем случае не идет об убытке, речь идет о снижении инвестиционного дохода на фоне укрепления тенге. Вы знаете, что определенная доля инвестиционных активов, практически 40%, вложена в валюту с целью диверсификации, и вот с начала года, с января по конец марта, тенге укрепился по отношению к доллару почти на 5,5%. Это привело к тому, что инвестиционный доход ЕНПФ снизился: конкретно в марте он сократился на 240 млрд тенге.

разъяснила Алия Молдабекова

При этом она отметила, что с начала года инвестдоход ЕНПФ остается положительным — более 172 млрд тенге, а за последний год — значительно положительный, около 2,5 трлн тенге.

Также хотела бы подчеркнуть, что доходность пенсионных активов нельзя оценивать в краткосрочном периоде — каждую неделю или месяц, поскольку это долгосрочные накопления. Мы считаем, что правильным ориентиром для оценки пенсионных активов является их долгосрочная доходность.

заявила Алия Молдабекова

Ранее она прокомментировала обсуждение предельных порогов изъятия пенсионных накоплений и обозначила позицию Нацбанка по этому вопросу.