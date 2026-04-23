Какие ключевые магистрали Алматы доведут до БАКАД

Сегодня, 23 апреля 2026 года, в пресс-службе акимата южной столицы раскрыли подробности:
«В ходе встречи рассмотрены вопросы выкупа земель и ход работ по продлению улиц Тлендиева, Северное кольцо, Саина, а также проспектов Рыскулова и Абая до границы города. Следующий этап — довести эти магистрали до БАКАД».
Отмечается, что ул. Акын Сара уже пробита до городской черты и подлежит дальнейшему продлению.
Город взял на себя обязательства по строительству участков дорог на территории области. Проектная документация подготовлена и передана, выкуп земель продолжается.
Ожидается, что реализация проектов позволит увеличить число въездных магистралей и улучшит транспортную связанность Алматы и всей агломерации.
В феврале 2026 года стало известно, что на БАКАД внедрена система измерения средней скорости движения транспортных средств.