Казахстан построит 5 тысяч км новых железных дорог в ближайшие четыре года — Бектенов

«Казахстан — крупнейшая в мире страна, не имеющая прямого выхода к океану. Но мы работаем над тем, чтобы этот географический вызов превратить в наше стратегическое преимущество. За последние 15 лет мы направили в транспортную отрасль порядка 35 млрд долларов. Построено более 2500 км новых магистральных путей. Сегодня через Казахстан проходит около 85% всех наземных транзитных перевозок по маршруту “Западная Европа-Западный Китай”, — сообщил премьер.