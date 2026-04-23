Казахстан построит 5 тысяч км новых железных дорог в ближайшие четыре года — Бектенов

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Премьер Казахстана Олжас Бектенов выступил на заседании Конференции Организации сотрудничества железных дорог.
Он рассказал о планах по возведению новых железных дорог и развитию инфраструктуры в республике.
«Казахстан — крупнейшая в мире страна, не имеющая прямого выхода к океану. Но мы работаем над тем, чтобы этот географический вызов превратить в наше стратегическое преимущество. За последние 15 лет мы направили в транспортную отрасль порядка 35 млрд долларов. Построено более 2500 км новых магистральных путей. Сегодня через Казахстан проходит около 85% всех наземных транзитных перевозок по маршруту “Западная Европа-Западный Китай”, — сообщил премьер.
Также он поделился планами на будущее. В ближайшие четыре года Казахстан планирует построить еще 5 тысяч километров новых железных дорог. Цель — довести объем транзита до 100 млн тонн в год к 2035 году.
Отдельное внимание глава Кабмина уделил развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). В этом направлении ведется аткивная работа, отметил Бектенов. Сейчас расширяются контейнерные мощности портов Актау и Курык с привлечением международных партнеров. До 2029 года планируется увеличить объемы перевозок с 80 тыс. до 300 тыс. ДФЭ в год. Сроки доставки грузов уже сокращены до 18 суток, в перспективе они будут сокращены до 10 дней.
Также развивается международный транспортный коридор «Север — Юг», который обеспечивает кратчайший выход на рынки Персидского залива и Индии. Важно и внедрение цифровых технологий в отрасли.
«Придавая огромное значение развитию цифровых технологий, 2026 год объявлен Президентом Казахстана — Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Мы внедряем платформу TezCustoms, которая уже позволила сократить время оформления на границе с Китаем с 8 часов до 30 минут. Эта работа продолжается с другими странами», — подчеркнул премьер.
Форум в Астане собрал более 300 руководителей и представителей железных дорог, компаний по железнодорожным перевозкам из свыше чем 30 стран мира.