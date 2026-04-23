Голикова назвала число семей, которых охватит новая налоговая выплата

«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата. Это у нас охватит более 4 миллионов семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей», — сказала она.
Голикова отметила, что с прошлого года матери-героини были приравнены по поддержке к Героям труда. Они получили право выбора — получать дополнительные ежемесячные выплаты или набор льгот. Каждая мать-героиня одновременно с пенсией теперь будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тыс. руб., добавила она.
Помимо этого, в стаже матери-героини теперь учитывается период присмотра за каждым ребенком до полутора лет. «И на сегодняшний день мы пересчитали уже пенсии более 400 тыс. родителей», — сказала Голикова.
Закон о налоговой выплате для семей с двумя и более детьми был подписан в 2024 году. Он вступил в силу 1 января 2026 года.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отметил, что для получающих новую семейную выплату для поддержки семей, воспитывающих двух и более детей, право на другие социальные меры сохраняются. Несколькими днями ранее он говорил, что семейные выплаты призваны улучшить демографическую ситуацию.
Претендовать на данную выплату могут семьи, в которых средний доход на члена семьи за прошлый год оказался меньше полутора прожиточных минимума в регионе.
При расчете выплаты возьмут доходы за предыдущий год, по которым НДФЛ уже уплатили. Из уже уплаченного налога вычтут НДФЛ на тот же доход, но пересчитанный по ставке 6%. Получившаяся разница вернется гражданину.
Для получения выплаты необходимо подать заявление с 1 июня по 1 октября. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или обратившись в клиентскую службу Социального фонда России.
