ЕКАД расширяют до шести полос

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожные работы запланированы на 73 объектах (общая протяженность составляет около 230 километров). На эти цели направлено 6,3 миллиарда рублей. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, ключевым объектом остается ЕКАД, где идут работы по расширению трассы до шести полос (участок от Тюменского до Режевского трактов).