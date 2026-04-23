ЕКАД расширяют до шести полос

В Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожные работы запланированы на 73 объектах (общая протяженность составляет около 230 километров). На эти цели направлено 6,3 миллиарда рублей. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, ключевым объектом остается ЕКАД, где идут работы по расширению трассы до шести полос (участок от Тюменского до Режевского трактов).
До конца текущего года планируют запустить полноценное движение по первым 1,5 километрам оживленной трассы, а завершить реконструкцию всего участка ЕКАД планируют в 2028 году.
Кроме того, на капитальный ремонт и ремонт региональных дорог в этом году выделено почти 12 миллиардов рублей.