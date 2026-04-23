В России за 10 месяцев на 43% выросло число предлагаемых к увольнению

Число сотрудников российских предприятий, предполагаемых к увольнению, на 15 апреля составило 105 147 человек, следует из данных Роструда.
Наибольшее число увольнений ожидается в Москве, в Московской, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае. Больше всего работников планируется уволить в сферах управления финансовой деятельностью, налогообложения; в больничных учреждениях, а также в органах государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально-экономического характера.
Как пишут «Ведомости», в марте текущего года число предполагаемых к увольнению работников составляло 104 775 человек, в феврале — 100 397, а в июне прошлого года — 73 572 человека. Таким образом, за десять месяцев этот показатель вырос на 43%. Издание также отмечает, что данные на IV квартал 2025 года показывают, что за год число сокращённых сотрудников выросло на 59% — 32 600 человек против 20 500 годом ранее.
В Роструде также сообщили, что на 15 апреля в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели находились 82 394 человека. Больше всего таких работников в Чувашии и Башкортостане, а также в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. Согласно «Ведомостям», в марта этот показатель составлял 80 455 человек. В простое находились 40 010 человек (больше всего — в Курской, Белгородской и Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге), за месяц ситуация в этой области практически не изменилась.
Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации на конец марта 2026 года составил 0,4% от численности рабочей силы в возрасте 15−72 лет, что соответствует показателям марта прошлого года. Наибольший уровень безработицы зарегистрирован в Ингушетии (5,4%) Чечне (3,1%), Тыве (2,6%).
По данным Роструда на конец 2025 года, самыми восстребованными профессиями в России считались швея, водитель автомобиля, монтажник, электрогазосварщик и врач.
Согласно данным ЦБ на июль прошлого года, за первое полугодие 2025 года число компаний, планировавших сокращение персонала, выросло почти в два раза. В январе доля таких организаций составляла 6,9%, а в июне — 11,5%.
