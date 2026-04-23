В России за 10 месяцев на 43% выросло число предлагаемых к увольнению

В Роструде также сообщили, что на 15 апреля в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели находились 82 394 человека. Больше всего таких работников в Чувашии и Башкортостане, а также в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. Согласно «Ведомостям», в марта этот показатель составлял 80 455 человек. В простое находились 40 010 человек (больше всего — в Курской, Белгородской и Московской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге), за месяц ситуация в этой области практически не изменилась.