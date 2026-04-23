В Перми выпустили транспортные карты со вспыхивающим светодиодом

Пермяки смогут приобрести транспортные карты с вмонтированным светодиодом, загорающимися при оплате проезда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Такая карта выпущена к 100-летнему юбилею появления в Перми автобусного пассажирского сообщения. Их тираж ограничен — всего две тысячи экземпляров.
В дизайне юбилейной транспортной карты использовано изображение автобуса Mercedes-Benz. Как пояснили в гортрансе, именно эти машины еще в 90-е годы стали основой для создания современной транспортной системы Перми. Светодиод вмонтирован в фару автобуса.
Сейчас на городских маршрутах работают автобусы только отечественного производства.