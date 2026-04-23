Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми выпустили транспортные карты со вспыхивающим светодиодом

Пермяки смогут приобрести транспортные карты с вмонтированным светодиодом, загорающимися при оплате проезда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: "Российская газета"

Пермяки смогут приобрести транспортные карты с вмонтированным светодиодом, загорающимися при оплате проезда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Такая карта выпущена к 100-летнему юбилею появления в Перми автобусного пассажирского сообщения. Их тираж ограничен — всего две тысячи экземпляров.

В дизайне юбилейной транспортной карты использовано изображение автобуса Mercedes-Benz. Как пояснили в гортрансе, именно эти машины еще в 90-е годы стали основой для создания современной транспортной системы Перми. Светодиод вмонтирован в фару автобуса.

Сейчас на городских маршрутах работают автобусы только отечественного производства.