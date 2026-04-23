Названы села, к которым отремонтируют дорогу под Волгоградом

Общую подъездную дорогу от автотрассы «Песковатка — Лозное — Большая Ивановка — Чернозубовка» к двум селам Дубовского района отремонтируют в Волгоградской области, сообщают в пресс-службе администрации региона.
По обновленному покрытию уже в 2026 году смогут подъезжать водители к Давыдовке и Прямой Балке. Протяженность дороги составит около 20 километров.
В облкомдортрансе уточняют, что на данном этапе специалисты подрядчика выполняют фрезерование и устройство выравнивающего слоя. Далее им предстоит уложить выравнивающий слой на примыканиях, укрепить обочины, установить сигнальные столбики, дорожные знаки и нанести разметку.
Ранее сообщалось, что уже начаты работы по ремонту подъездной дороги к хутору Нижние Черни в Котельниковском районе. Всего же в 2026 году в Волгоградской области планируют отремонтировать 255 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.