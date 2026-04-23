Фермерам Красноярского края возместят часть затрат на содержание сельхозживотных и товарной рыбы

«В этом году ввели повышенный коэффициент для предприятий, специализирующихся на содержании птицы мясного направления. Эта мера стимулирует производство мяса птицы в крае, что соответствует целям нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Также в этом году сельхозтоваропроизводители могут компенсировать большую часть затрат на содержание племенных лошадей», — прокомментировал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.