Фермерам Красноярского края возместят часть затрат на содержание сельхозживотных и товарной рыбы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Объявлен отбор на предоставление субсидий для возмещения части затрат на содержание сельскохозяйственных животных и выращивание товарной рыбы. На эти цели из регионального бюджета выделено 857,2 млн рублей.

Источник: НИА Красноярск

На господдержку могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители — организации и фермеры, в 2025 году сохранившие или нарастившие поголовье, занимающиеся промышленным птицеводством или индустриальной аквакультурой.

Размер поддержки зависит от количества скота и птицы, их продуктивности, объема реализованной рыбы, отмечает пресс-служба краевого минсельхоза. Кроме того, при начислении субсидии повышающие коэффициенты предусмотрены для малых и средних предпринимателей, а также для хозяйств, застраховавших животных и рыбу.

«В этом году ввели повышенный коэффициент для предприятий, специализирующихся на содержании птицы мясного направления. Эта мера стимулирует производство мяса птицы в крае, что соответствует целям нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Также в этом году сельхозтоваропроизводители могут компенсировать большую часть затрат на содержание племенных лошадей», — прокомментировал министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

Документы принимаются до 21 мая.

Животноводческие хозяйства края в этом году также получат поддержку на приобретение племенного материала. Отбор запланирован на май.