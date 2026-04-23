Пять миллиардеров Кубани попали в Forbes: Ткачев дебютировал с 1,8 млрд

В обновленном рейтинге Forbes за 2026 год, куда вошли 155 богатейших россиян, оказались пять предпринимателей, связанных с Краснодарским краем.

Источник: Reuters

Совокупное состояние этой группы эксперты оценили в 18,9 млрд долларов. Главной неожиданностью списка стало появление бывшего губернатора региона Александра Ткачева, который ранее уже фигурировал в мировом рейтинге издания.

На 82-й строчке общероссийского рейтинга расположился соучредитель «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева с капиталом 1,8 млрд долларов. Его успех вписывается в общую тенденцию: половина из 14 новичков Forbes-2026 заработали миллиарды в агропромышленном секторе и производстве продуктов питания.

Самым состоятельным представителем края остается Олег Дерипаска, основатель группы «Базовый элемент». Его состояние в 7,6 млрд долларов обеспечило 26-е место в общенациональном списке. Следом за ним идет Сергей Галицкий, создатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар», который занял 47-ю позицию с 3,1 млрд долларов.

Новороссийск представлен двумя уроженцами. Евгений Касперский, глава «Лаборатории Касперского», оказался на 65-м месте с состоянием 2 млрд долларов. Сергей Шишкарев, основатель транспортного холдинга «Дело», занял 91-ю строчку с капиталом 1,7 млрд долларов.

В 2026 году число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes достигло исторического максимума. Кубанский бизнес, по мнению аналитиков, подтверждает, что инвестиции в продовольственный сектор и логистику сегодня являются одними из самых эффективных стратегий для попадания в высшую лигу мирового капитала.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше