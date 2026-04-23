Небоскребы, набережная, марина и крупнейший президентский люкс в России: на Казанке появится новый район

В столице Татарстана на месте бывшего КРК «Ривьера» начинается строительство масштабного многофункционального комплекса «Яр Парк». Инвестиции в проект превысят 50 миллиардов рублей. Новый прибрежный квартал объединит жилые дома, отели и коммерческую инфраструктуру, став значимой точкой притяжения для города.
Проект «Яр Парк», представленный в 2023 году, призван создать современное общественно-деловое пространство на берегу реки Казанки. Общая площадь комплекса составит около 307 тысяч квадратных метров. Ключевой аспект — формирование прибрежного кластера, в который войдут гостиницы, апартаменты и сервисная инфраструктура, занимающие около 60% территории.
Значительная часть, порядка 90 тысяч квадратных метров, будет отведена под благоустройство. Здесь появится километр новой набережной, общественные зоны, прогулочные маршруты и места для отдыха, обеспечивающие свободный доступ к воде.
Архитектурный облик комплекса будет дополнен десятью жилыми башнями высотой до 71 метра, среди которых выделяется 32-этажная башня (119 метров) — главный архитектурный акцент и одно из самых высоких строений Казани. В «Яр Парке» также предусмотрены пространства для мероприятий, общественные зоны и внутренний «молл», который станет центральной пешеходной осью.
Для семей с детьми будут созданы специальные зоны, доступные всем горожанам. В стилобате площадью 17 тысяч квадратных метров разместятся магазины, рестораны и детский центр. Для автомобилей предусмотрен подземный паркинг на 1,8 тысячи мест.
Деловая часть комплекса будет включать офисный центр класса А (10 тыс. кв. м) и пятизвездочную гостиницу на 297 номеров с конгресс-центром, способным вместить 700 человек. Особое внимание уделено президентскому люксу площадью 630 кв. м, который станет крупнейшим в России и будет оборудован всем необходимым для комфортного пребывания, включая инфинити-бассейн с панорамным видом.
Важной частью проекта станет марина на 60 мест для маломерных судов, интегрированная в новую речную инфраструктуру города, которая планируется вдоль береговой линии. По словам главного архитектора Казани Ильсияр Тухватуллиной, это лишь часть более масштабной системы, которая может связать до 29 таких точек.
Также рассматривается возможность интеграции концепции «Парка горизонтов» французского архитектора Мишеля Пены. Реализация проекта будет осуществляться поэтапно, начиная с первой очереди, включающей шесть зданий, сервисные апартаменты, конгресс-центр, выставочный зал и пятизвездочный отель. Ориентировочный срок полного завершения строительства «Яр Парка» — 2032 год. Застройщиком выступает компания Kravt h&h.
Изначально инвестиции оценивались в 29 млрд рублей, но теперь превышают 50 млрд. Гендиректор компании Валерий Кравцун подчеркнул, что высокое качество строительства требует соответствующих вложений. Архитектурную концепцию разработало бюро Sergey Skuratov Architects.