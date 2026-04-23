Башкирия не планирует продавать санатории

«Все наши санатории являются прибыльными, и они выполняют очень серьезные, не только социальные, но и стратегические для республики задачи. В план приватизации два небольших санатория в разных районах включались для оценки их привлекательности. Но ни один из восьми санаториев, находящихся в государственной собственности республики, продавать не планируем. Глава Башкирии считает, что санаторно-курортный комплекс должен остаться в республике», — заявила она.