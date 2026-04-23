Сев ранних яровых на Кубани успешно завершен

По оценкам экспертов, озимые посевы в сельхозпредприятиях Краснодарского края находятся в хорошем состоянии на 99 процентах площадей — апрельские заморозки не оказали на них критического влияния, а запасы влаги в почве выше прошлогодних. Озимыми в этом сезоне засеяно 1,8 миллиона гектаров, их состояние оценивается как хорошее или удовлетворительное почти на всех площадях.