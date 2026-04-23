Сев ранних яровых на Кубани успешно завершен

Аграрии Кубани успешно завершили сев ранних яровых культур — пшеницы, ячменя, овса и масличных.
В этом году под яровые культуры выделена площадь более 670 тысяч гектаров, под посевы сахарной свёклы, которые выполнены на 98 процентов, выделили 222 тысячи гектаров.
По оценкам экспертов, озимые посевы в сельхозпредприятиях Краснодарского края находятся в хорошем состоянии на 99 процентах площадей — апрельские заморозки не оказали на них критического влияния, а запасы влаги в почве выше прошлогодних. Озимыми в этом сезоне засеяно 1,8 миллиона гектаров, их состояние оценивается как хорошее или удовлетворительное почти на всех площадях.
По графику идёт и подготовка к севу риса. В 2026 году на Кубани планируют засеять рисом 107 тысяч гектаров. Зафиксирована полная обеспеченность семенами и техникой.
В Краснодарском крае продолжают активно привлекать средства инвесторов в агропромышленный сектор, сохраняя лидерство по производству зерна.
В 2026 году предусмотрено финансирование и для овощеводов — на это выделено около 270 миллионов рублей, а также гранты господдержки для учёных — на создание гибридов различных культур.
Кроме того, для поддержки сельскохозяйственных предприятий интенсивно проводятся профориентационные мероприятия для молодёжи, чтобы обеспечить отрасль квалифицированными кадрами.