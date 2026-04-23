В Новосибирске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РСПП и правительством Новосибирской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня в Новосибирске проходит расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе по теме: «Актуальные вопросы промышленной кооперации в бизнесе СФО». В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общероссийским объединением работодателей — РСПП, правительством Новосибирской области и Координационным Советом отделений Российского Союза промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном округе.
Документ подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Координационного совета отделений РСПП в СФО, первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.
Как отметил Николай Уткин, в Сибири много городов со своей спецификой, но проблемы в области развития предпринимательства у них общие. Подписанное соглашение позволит решать вопросы в части быстро меняющегося законодательства, бюджетной, кадровой политики предприятий, а также импортозамещения и обеспечения бизнеса заказами.
«Сегодня очень быстро меняются законы, и бизнес не всегда понимает, что будет завтра, — сказал Николай Уткин. — Нам очень важно также решить проблему кадрового потенциала. Мы прекрасно знаем, что бизнес несет дополнительные затраты, чтобы человека сюда привезти, обучить, обеспечить жильем».
Помимо этого, соглашение позволит решать аспекты, связанные с высокой ставкой Центробанка. «Сегодня очень важно, чтобы предпринимательское сообщество понимало, как планировать свои инвестиции», — подчеркнул Уткин.
Важная тема — импортозамещение. По мнению Николая Уткина, проблема остается актуальной — доступ к технологиям, невозможность закупки импортного оборудования и отсутствие отечественных аналогов также требуют тесного взаимодействия.
Андрей Травников отметил, что каждый регион Сибирского федерального округа имеет историческую специализацию промышленного производства: «Я надеюсь, что благодаря этому соглашению наши промышленники найдут новых партнёров, а новые контакты повлекут дополнительные заказы».
Комментируя подписанный документ, Уткин также отметил, что подписанное соглашение с Новосибирской областью — это первый большой шаг: «Здесь огромный потенциал не только у предпринимателей, здесь большая научная база. А это тоже очень важно для развития бизнеса».
В частности, предприниматели из Новосибирска смогут посещать предприятия «Норникеля» в Норильске, знакомиться с производством и потребностями компании. Это позволит «Норникелю» и новосибирским компаниям быстро проходить тендерные процедуры, подписывать договоры о сотрудничестве.