В Петербурге отремонтируют более 450 крыш жилых домов до конца года

В Санкт-Петербурге до конца 2026 года планируют провести капитальный ремонт более чем 450 кровель в жилом фонде. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Источник: Коммерсантъ

В программу включены и здания со статусом объекта культурного наследия — работы запланированы на 70 таких домах. Общая площадь обновляемых крыш составит около 600 тысяч квадратных метров.

В этом году в Северной столице планируется капитально отремонтировать более 450 кровель в жилых домах общей площадью порядка 600 тысяч кв. м. В том числе в 70 многоквартирных домах —объектах культурного наследия.

заявил Александр Беглов

Подрядчики уже приступили к выполнению работ: на объектах монтируют новые ограждения, системы снегозадержания и защитные элементы вентиляционных каналов.

Также для повышения безопасности и удобства эксплуатации на чердаках обустраивают специальные проходы, а на крышах устанавливают анкерные крепления. Это, по словам губернатора, позволит увеличить срок службы зданий.

