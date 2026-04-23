Риелторы сказали о всплеске интереса россиян на жилье в Минске

В Минске в марте на рынке недвижимости постановили новые ценовые максимумы, пишет агентство «Минск-Новости».
Всего за месяц в столице зарегистрировали 1099 сделок купли-продажи квартир. Этот показатель на 0,27% ниже, чем в феврале, и на 18,3% меньше, чем годом ранее. Хотя в статистике не учтены сделки по продаже доли собственности и комнат и те мартовские договора, которые еще не прошли регистрацию.
При этом риелторы обращают внимание на всплеск интереса со стороны граждан России к недвижимости в Минске. Только за месяц россиянами было куплено 126 объектов недвижимости в белорусской столице (свыше 10% от общего количества сделок).
При этом средняя стоимость одного квадратного метра жилья в Минске достигла 2072 долларов (увеличившись за месяц на 2,73% и на 23,8% за год).
— Сегмент однокомнатных квартир продолжает бить рекорды второй месяц подряд, — обратила внимание риелтор Екатерина Благуш.
Сейчас в среднем за «квадрат» в однушке нужно заплатить 2229 долларов (плюс 3,8% к февралю). Выросли и цены за квадратный метр в двухкомнатных (сейчас стоит 1984 доллара), трехкомнатных (1870 долларов) и четырехкомнатных (1818 долларов) квартирах.
При этом на однокомнатные квартиры, как и ранее, приходится почти половина всех сделок по жилью. К этой же категории, к слову, относятся и новостройки без внутренних перегородок.
Тем временем власти сказали, когда завершится восстановление дома в Гомеле после взрыва газа в 2025 году.