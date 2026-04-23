11 медиков трудоустроились в села Нижегородской области с начала 2026 года

С начала 2026 года 11 медработников приняли участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Нижегородской области. Об этом сообщили в областном правительстве.
Условия программ, включающие переезд в сельскую местность, трудоустройство в местные государственные медицинские учреждения и обязательство отработать не менее пяти лет, предусматривают единовременные компенсационные выплаты для специалистов. Врачи могут рассчитывать на получение от 1 до 1,5 млн рублей, тогда как средний медицинский персонал получит от 500 тыс. до 750 тыс. рублей.
Как подчеркнули в региональном Минздраве, данные программы реализуются в рамках федерального проекта «Медицинские кадры», являющегося частью национального проекта «Демография».
Участники конкурсного отбора пополнили штат девяти медицинских учреждений в различных районах области. В частности, врач-рентгенолог начал свою деятельность в Большемурашкинской центральной районной больнице (ЦРБ), акушер-гинеколог — в Богородской ЦРБ, а врач-оториноларинголог — в Выксунской ЦРБ. Специалисты со средним медицинским образованием будут работать в Ардатовской, Балахнинской, Борской, Воскресенской, Выксунской и Сосновской ЦРБ, а также в Макарьевском межрайонном медицинском центре.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» действуют в Нижегородской области с 2012 года. За это время их участниками в регионе стали более тысячи специалистов.
Нацпроект «Демография» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Его цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году путем обновления медицинских учреждений, привлечения квалифицированных кадров, внедрения новых подходов в профилактике и лечении заболеваний, улучшения экстренной помощи и реабилитации, а также развития сети исследовательских центров.