Транспортный комитет ЗСНО поддержал перекраску такси в оранжевый

Депутаты транспортного комитета Законодательного собрания Нижегородской области высказались в поддержку законопроекта, согласно которому все такси должны будут иметь оранжевую окраску. Соответствующее решение было принято на заседании комитета, состоявшемся 23 апреля 2026 года.
Данная инициатива направлена на приведение областных норм в соответствие с федеральными требованиями. Разработчики законопроекта пояснили, что ярко-оранжевый цвет позволит пассажирам легче идентифицировать такси среди прочих транспортных средств. Ожидается, что закон начнет действовать с 1 сентября текущего года, если будет принят.
Председатель комитета Владимир Солдатенков подчеркнул, что предложенные изменения вызвали активное обсуждение как среди общественности, так и в деловых кругах.
Начальник управления транспорта минтранса Нижегородской области Сергей Кузнецов сообщил, что аналогичные требования уже действуют в ряде российских городов, в том числе в Москве. Он также добавил, что таксомоторы, получившие разрешения на работу до 1 сентября, смогут продолжить эксплуатацию до истечения срока действия лицензии, который составляет пять лет, без смены цвета.
По данным Кузнецова, в настоящее время более 22 тысяч автомобилей внесены в реестр такси региона.
Комитет рекомендовал законопроект к рассмотрению в первом чтении, с последующей доработкой всех возникших замечаний перед вторым чтением.
Ранее проект требований к цветовой гамме такси внесли в ЗСНО.