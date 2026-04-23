В Иркутской области усилят учет скота в личных подсобных хозяйствах

В Иркутской области усилят учёт скота в личных подсобных хозяйствах. В правительстве региона прошло совещание, на котором особое внимание уделили муниципалитетам, где учёт поголовья ведётся с нарушениями. Выявлены случаи, когда реальное количество животных не совпадает с официальными данными.
— Сегодня мы сталкиваемся с определенными трудностями в проведении мероприятий по маркированию и идентификации сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. В первую очередь необходимо наладить эффективное взаимодействие между профильными ведомствами и муниципалитетами, — сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.
Для решения проблемы создана группа, которая начнёт выезды в проблемные муниципалитеты.
— Проведем актуализацию и сверку данных по численности животных с учреждениями, подведомственными службе ветеринарии. Запланирован ряд выездов в районы с наиболее сложной ситуацией. Готовы оказать методическую помощь, — подчеркнул заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин.
Отсутствие полного учёта затрудняет проведение вакцинаций и повышает риски вспышек бешенства или ящура. Также это влияет на теневой оборот мяса и молока.
Согласно федеральному закону, маркирование и учёт всех сельскохозяйственных животных и птицы являются обязательными. По итогам анализа, наибольшие проблемы зафиксированы с учётом лошадей и мелкого рогатого скота.