Актуальные вопросы социально-экономического развития ДНР обсудили в Минстрое России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
В центре внимания — вопросы восстановления и развития инфраструктуры региона, а также итоги прохождения осенне-зимнего периода. Благодаря слаженной работе аварийно-спасательных бригад, тщательной подготовке и помощи регионов-шефов отопительный сезон прошел в штатном режиме. В ходе обсуждения рассмотрены текущие темпы строительства, перспективы дальнейшего развития и внедрение передовых практик для улучшения жилищных условий. Особое внимание уделено развитию инвестиционного строительства: ведется системная работа по ревизии и вовлечению земельных участков в оборот.
Для повышения доступности жилья в регионе действует льготная ипотека под 2%, а также отмечается значительный потенциал для развития частного домостроения. Обеспечение граждан качественным и комфортным жильем остается одним из главных приоритетов совместной работы, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Важным направлением является благоустройство общественных пространств.
Стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. ДНР принимает участие в голосовании уже в четвертый раз. По данным на 22 апреля, уже более 5 тысяч жителей региона отдали свои голоса за понравившиеся им проекты благоустройства. В голосовании участвуют 20 муниципальных образований ДНР, представлено более 150 общественных территорий — парки, скверы, набережные и спортивные площадки.
Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.
