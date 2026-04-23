Актуальные вопросы социально-экономического развития ДНР обсудили в Минстрое России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

В центре внимания — вопросы восстановления и развития инфраструктуры региона, а также итоги прохождения осенне-зимнего периода. Благодаря слаженной работе аварийно-спасательных бригад, тщательной подготовке и помощи регионов-шефов отопительный сезон прошел в штатном режиме. В ходе обсуждения рассмотрены текущие темпы строительства, перспективы дальнейшего развития и внедрение передовых практик для улучшения жилищных условий. Особое внимание уделено развитию инвестиционного строительства: ведется системная работа по ревизии и вовлечению земельных участков в оборот.

Для повышения доступности жилья в регионе действует льготная ипотека под 2%, а также отмечается значительный потенциал для развития частного домостроения. Обеспечение граждан качественным и комфортным жильем остается одним из главных приоритетов совместной работы, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Важным направлением является благоустройство общественных пространств.

Стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. ДНР принимает участие в голосовании уже в четвертый раз. По данным на 22 апреля, уже более 5 тысяч жителей региона отдали свои голоса за понравившиеся им проекты благоустройства. В голосовании участвуют 20 муниципальных образований ДНР, представлено более 150 общественных территорий — парки, скверы, набережные и спортивные площадки.

Об этом сообщил ТГ-канал Дениса Пушилина.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше