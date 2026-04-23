Самый дорогой квадратный метр в проданной в Минске квартире стоит $5757

В Минске самую дорогую квартиру в марте 2026 года продали в доме 95А на проспекте Независимости. Площадь квартиры превышает 160 квадратных метров, а сумма сделки составила без малого 780 тысяч долларов в эквиваленте. То есть каждый квадратный метр обошелся покупателю в 2995 долларов.
Цена «квадрата» в этой сделке оказалось в районе средней. Но абсолютный ценовой рекорд зафиксировали в 35 доме на проспекте Независимости. В квартире площадью 60,8 квадратных метров за каждый метр покупатель заплатил 5757 долларов. Стоимость рекордной по цене квартиры в Минске составила 350 тысяч долларов.
Еще в лидеры по цене за квадратный метр вошли квартира в жилищном комплексе «Олимпик Парк» 239,6 тысячи долларов за квартиру площадью 57,9 квадратных метра и квартира в жилищном комплексе «Комфорт Парк» площадью 111,7 «квадрата», проданная за 442,5 тысячи долларов.
