Самый дорогой квадратный метр в проданной в Минске квартире стоит $5757

В Минске самую дорогую квартиру в марте 2026 года продали в доме 95А на проспекте Независимости. Площадь квартиры превышает 160 квадратных метров, а сумма сделки составила без малого 780 тысяч долларов в эквиваленте. То есть каждый квадратный метр обошелся покупателю в 2995 долларов.