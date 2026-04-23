Уголь, как искусство: календарь «Ископаемая красота» СУЭК-Красноярск получил три награды Всероссийского конкурса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Корпоративный календарь АО «СУЭК-Красноярск» «Ископаемая красота» получил три награды XVIII Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь».
Проект стал победителем в номинациях «Лучший корпоративный календарь» и «Лучшие фотообразы», а также получил диплом II степени в номинации «Общественное признание». В финале конкурса участвовали 76 проектов из 24 городов России и Республики Беларусь.
Календарь выделился нестандартной концепцией. Вместо традиционных производственных сюжетов авторы сделали акцент на макросъёмке палеонтологических находок в породе — отпечатков древних растений и организмов.
Идея проекта — показать уголь не только как топливо, но и как носитель истории планеты. Одним из источников вдохновения стал Берёзовский разрез в Шарыповском районе, где, помимо добычи, ведутся палеонтологические исследования. Здесь были обнаружены, в том числе, самый полный в России скелет стегозавра и новый вид динозавра — килескус аристотокус.
«Природа щедро одарила наш край. В недрах Канско-Ачинского бассейна сформировались одни из лучших энергетических углей в мире с рекордно низким содержанием серы и золы. Но этим её дары не ограничиваются, — отмечает генеральный директор АО “СУЭК-Красноярск” Евгений Евтушенко. — На Берёзовском разрезе, палеонтологи сделали открытия мирового уровня, обнаружили останки динозавров, которых раньше не знала наука. И наш календарь “Ископаемая красота” про то, что мы работаем не просто с углём. Мы работаем с историей, которую природа доверила нашей земле. Победа на всероссийском конкурсе — признание того, что этот дар интересен людям».
«Мы нашли метафору времени внутри деятельности угледобывающей компании: ископаемые находки, возраст которых превышает 300 миллионов лет, — рассказывает арт-директор проекта, директор ООО “Лаборатория развития” Денис Кременец. — Эти формы невозможно придумать, их можно только обнаружить и внимательно рассмотреть. Визуально календарь предельно чистый. Мы сознательно оставили пространство тишины вокруг изображения».
Благодаря профессиональной и слаженной работе творческой команды, календарь «Ископаемая красота» раздвигает рамки традиционно воспринимаемого календаря и погружает в величие земли, которое измеряется не только тем, что из неё извлекают, но и тем, что в ней остаётся, а недра Красноярского края хранят не только энергетическую мощь, но и уникальную палеонтологическую историю.